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Вора, который с июля по декабрь 2020 года обокрал почти 10 частных домов, задержали в подмосковном Павловском Посаде.
Злоумышленник использовал гвоздодер, чтобы проникнуть в дом, а затем похищал электроинструменты, садовую технику и велосипеды, сообщает ГУ МВД по региону.
Общая сумма ущерба, нанесенного неоднократно судимым 46-летним местным жителем, составила 250 тысяч рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
При задержании в его квартире нашли часть похищенного, остальное он успел продать, а деньги потратил на личные нужды.
Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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