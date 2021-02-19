Вооруженный мачете мужчина ограбил магазин в Петербурге

Сейчас полиция разыскивает преступника

В в Петербурге в поселке Шушары мужчина, вооружившись мачете, ограбил продуктовый магазин. 

Вчера, примерно в 7 вечера по местному времени, злоумышленник, угрожая холодным оружием, потребовал у продавца отдать ему все деньги из кассы. После этого он скрылся. 

ЧП было записано за камеры видеонаблюдения. Предполагается, что мужчине около 45 лет, он невысокого роста, был одет в джинсы и куртку с капюшоном. Его лицо скрывала медицинская маска. 

Сейчас полиция разыскивает преступника, обстоятельства случившегося уточняются, пишет "Пятый канал". Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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