Полицейские из Подмосковья ликвидировали крупную нарколабораторию

Предполагаемого соучастника преступной деятельности задержали

В подмосковном городе Волоколамск стражи правопорядка обнаружили крупную нарколабораторию. Там могли производить около полтонны запрещенных веществ в месяц.

Сообщается, что злоумышленники обустроили лабораторию в частном доме, взятом в аренду. Во время обыска полицейские изъяли примерно 165 килограммов наркотиков, более двух тонн прекурсоров и других веществ, а также специальное оборудование, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сбывать запрещенные вещества в регионы преступники планировали с помощью тайников-закладок. Благодаря работе правоохранительных органов на черный рынок не попали более 800 тысяч доз наркотиков на 300 миллионов рублей, пишет "МИР24"

Одного подозреваемого в хранении наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта уже арестовали. Личности остальных соучастников преступления устанавливаются. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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