Моряков срочно эвакуируют после отравления

В Керченском проливе подало сигнал о бедствии турецкое судно April, которое ходит под флагом Панамы. Один из членов экипажа умер от отравления, остальных моряков готовят к эвакуации. Подробностями поделились в Росморречфлоте.

16 февраля корабль с грузом вышел из Таганрога в турецкий Самсун. На борту находились восемь человек, среди них – граждане Азербайджана и Турции. По некоторым данным, на судне также находятся моряки из Украины и Грузии. Во вторник все члены экипажа чувствовали себя хорошо, а сегодня капитан передал на берег сообщение об отравлении шести моряков. Один из них – старший механик – уже скончался, остальным требуется медицинская эвакуация, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

К кораблю отправили морской буксир "Меркурий", однако снять людей сразу не удалось из-за начавшегося в Керченском проливе шторма, передает "Общественная служба новостей". Спасатели не смогли подойти к зоне, где находится судно. Его перевели на якорную стоянку в районе порта "Кавказ".

Моряки находятся в состоянии средней тяжести, но о биологической угрозе, по словам Кравченко, речи не идет. В Роспотребнадзор сообщений об инфекционных заболеваниях не поступало. "Если на корабле что-то обнаружат, то отработает данную ситуацию темрюкский санитарно-карантинный пункт", – заверили журналистов "Комсомольской правды" в территориальном отделе ведомства.

По предварительным данным, отравление произошло из-за находящейся на сухогрузе руды. При взаимодействии с влагой она выделяет ядовитый газ, пояснил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.

Из-за непогоды сегодня также закрыли мост через Керченский пролив.