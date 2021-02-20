Завалило людей: подробности обрушения на фабрике в Норильске

Для поисков пострадавших регулярно объявляют минуту тишины

В Норильске обрушилось одно из зданий обогатительной фабрики. Люди оказались под завалами, проинформировало региональное управление МЧС.

ЧП случилось с галереей дробильного цеха. Спасателям сообщили об этом рано утром – в 04:44. Они выехали на место. Через два часа из-под обломков удалось спасти пять человек.

Двое сами выбрались. Троих вынесли, они в состоянии средней тяжести. Одного увезли в больницу, он скончался, передает "Говорит Москва". Остальных передали медикам скорой, отметили в пресс-службе ведомства.

Обрушение произошло на площади 10 тыс. кубометров. Всего под завалами оказались восемь человек, передает URA.RU

Предположительно, под обломками есть еще пострадавшие. Их ищут, регулярно объявляется минута тишины.

В спасательных работах, по данным местного МЧС, задействованы 195 человек, 57 единиц техники. По предварительным данным, причиной происшествия стали ремонтные работы по усилению конструкций здания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК.

Полина ДОРОЖКИНА

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