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Подмосковная пенсионерка и ее дочь занялись незаконным бизнесом – продавали наркотики. Информация об этом поступила из областного управления МВД.
Торговлей женщины занимались в Подольске. Там младшую из них задержали с поличным – она передавала покупателю две упаковки запрещенного вещества.
Дама сообщила полицейским, что взяла наркотик у матери. Во время обыска в жилище пенсионерки была найдена масса свертков с таким же содержимым, отметили в ведомстве. В целом его у женщин изъяли два килограмма.
На них заведено уголовное дело. Одна из них задержана, другая отправлена под домашний арест, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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