У женщин нашли два килограмма запрещенных веществ

Подмосковная пенсионерка и ее дочь занялись незаконным бизнесом – продавали наркотики. Информация об этом поступила из областного управления МВД.

Торговлей женщины занимались в Подольске. Там младшую из них задержали с поличным – она передавала покупателю две упаковки запрещенного вещества.

Дама сообщила полицейским, что взяла наркотик у матери. Во время обыска в жилище пенсионерки была найдена масса свертков с таким же содержимым, отметили в ведомстве. В целом его у женщин изъяли два килограмма.

На них заведено уголовное дело. Одна из них задержана, другая отправлена под домашний арест, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".