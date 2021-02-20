В Подмосковье пенсионерка с дочкой продавали наркотики

У женщин нашли два килограмма запрещенных веществ

Подмосковная пенсионерка и ее дочь занялись незаконным бизнесом – продавали наркотики. Информация об этом поступила из областного управления МВД.

Торговлей женщины занимались в Подольске. Там младшую из них задержали с поличным – она передавала покупателю две упаковки запрещенного вещества.

Дама сообщила полицейским, что взяла наркотик у матери. Во время обыска в жилище пенсионерки была найдена масса свертков с таким же содержимым, отметили в ведомстве. В целом его у женщин изъяли два килограмма.

На них заведено уголовное дело. Одна из них задержана, другая отправлена под домашний арест, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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