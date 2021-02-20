На место прибыли полицейские

Актрисе петербургского театра Музкомедии Виктории Вяткиной неизвестные оставили пугающее послание. На входной двери женщина обнаружила гранату, которая была примотана скотчем.

Напуганная Вяткина вызвала полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что граната является страйкбольной. То есть внутри был не порох, а специальная краска.

Стражи правопорядка попытались аккуратно снять устройство, чтобы оно не сдетонировало. Однако миссия оказалась провальной – граната взорвалась и облила всех краской, передает телеграм-канал "Mash на Мойке".

В конечном итоге подозреваемых нашли. Ими оказались молодые люди 21 года и 24 лет соответственно. Сейчас полицейские выясняют, зачем хулиганы это сделали.