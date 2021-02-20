Под обломками на фабрике в Норильске нашли тела

До этого один спасенный скончался в машине скорой

В Норильске продолжают разбирать завалы на обогатительной фабрике, где ранее произошло ЧП. По данным регионального управления Следственного комитета России, найдены два тела. 

Об этом рассказал представитель местных экстренных служб корреспонденту РИА "Новости". Позже стало известно, что они погибли.

До этого было известно, что два человека сами выбрались из-под обломков, четверым помогли спасатели. Один из этих людей позже скончался в машине скорой. Двоих продолжали искать.

Обрушение одно из зданий обогатительной фабрики в Норильске произошло сегодня рано утром. Под завалами оказались люди. 

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость150858
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А название-то "Обогатительная"...ахренеть какая обогатительная
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