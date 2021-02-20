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Смертельное ДТП произошло в Химках вечером 20 февраля. Грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим сотрудников 119-й больницы.
В МВД по Московской области сообщили, что водитель грузовика не справился с управлением. В результате аварии мужчина погиб, пишет РИА "Новости".
В автобусе ФМБА находились 40 человек. О пострадавших среди них пока не сообщалось. Другие обстоятельства аварии уточняются, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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