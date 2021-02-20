Водитель автомобиля погиб

Смертельное ДТП произошло в Химках вечером 20 февраля. Грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим сотрудников 119-й больницы.

В МВД по Московской области сообщили, что водитель грузовика не справился с управлением. В результате аварии мужчина погиб, пишет РИА "Новости".

В автобусе ФМБА находились 40 человек. О пострадавших среди них пока не сообщалось. Другие обстоятельства аварии уточняются, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".