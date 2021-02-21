Мощное землетрясение произошло в Туве и Красноярском крае

Информации о жертвах нет

Землетрясение произошло на территориях республики Тыва и Красноярского края. Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали сегодня, 21 февраля, в нескольких районах регионов.

После поступления информации о землетрясении пожарные и спасательные службы провели обследование социальных объектов на предмет разрушений. Согласно приведенным данным, пострадавших в результате подземных колебаний не было обнаружено.

Инфраструктура также не понесла урон, передает РИА "Новости".

Как отмечает главк МЧС Тывы, сейсмическое событие было зарегистрировано в 85 километрах к востоку от села Адыр-Кежиг.


Егор МАЛКОВ

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