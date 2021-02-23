МЧС мобилизуют для ликвидации случившегося

В Оренбургской области произошел мощный взрыв на на федеральной магистральной трассе газопровода. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительной информации, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", пишет "Интерфакс".

Пострадавших во время взрыва нет. Сейчас на место выехали спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики, экологи, которые займутся ликвидацией аварии.

Из-за аварии было принято на время приостановить прокачку газа в Казахстан.

Как сообщают в МЧС, после взрыва на газопроводе начался пожар.