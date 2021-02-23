Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
В одном из пригородов итальянской Генуи произошло ужасающие событие. Земля под кладбищем сошла в открытое море вместе с гробами, в которых находились умершие люди. В результате в воду попали около 200 покойников.
Сейчас перепады по высоте между поверхностью воды и краем утеса около десятков метров. Специалисты полагают, что обрушение вызвала эрозия почвы, которую усугубили приливы. В соцсетях публикую кадры произошедшего.
⭕📍🧑🚒#Genova, frana parte del #cimitero di #Camoglihttps://t.co/CqIuTKYBuk— ilmetropolitano.it (@ilmetropolitan) February 23, 2021
На снятых с неба кадрах можно даже разглядеть уплывающие в открытое море гробы с покойниками.
Crollo Camogli, prosegue il recupero delle bare. Sopralluogo dell’assessore Giampedrone https://t.co/MSCf4RQ6m2 pic.twitter.com/ep9AzwgwwZ— Genova Today (@genovatoday) February 23, 2021
Работники кладбища после произошедшего передвигаются по крышам склепов, чтобы случайно не свалиться вместе с гробами в воду.
Video da parte di Claudio Ruffini Castiglio pic.twitter.com/60xrfT3d2U— Claudio 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 (@TWDDarylRick) February 23, 2021
Во время оползня смогли спастись находящиеся на кладбище рабочие, однако пострадали еще две капеллы, пишет РИА "Новости".
Пока неизвестно, будут ли итальянские власти предпринимать какие-либо меры по спасению затонувших гробов. Есть риск, что на могилы своих родных некоторые итальянцы больше не смогут вернуться.
Белорусский лидер не стал тянуть с ответом
Сторонники остановки строительства газопровода встревожены, что американский лидер не готов решительно противостоять строительству