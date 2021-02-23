Жуткие кадры: в Италии покойников смыло в открытое море

Жуткие кадры: в Италии покойников смыло в открытое море
Фото: VVFF/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Часть кладбища сошла вниз из-за оползня

В одном из пригородов итальянской Генуи произошло ужасающие событие. Земля под кладбищем сошла в открытое море вместе с гробами, в которых находились умершие люди. В результате в воду попали около 200 покойников. 

Сейчас перепады по высоте между поверхностью воды и краем утеса около десятков метров. Специалисты полагают, что обрушение вызвала эрозия почвы, которую усугубили приливы. В соцсетях публикую кадры произошедшего.

На снятых с неба кадрах можно даже разглядеть уплывающие в открытое море гробы с покойниками.

Работники кладбища после произошедшего передвигаются по крышам склепов, чтобы случайно не свалиться вместе с гробами в воду.

Во время оползня смогли спастись находящиеся на кладбище рабочие, однако пострадали еще две капеллы, пишет РИА "Новости". 

Пока неизвестно, будут ли итальянские власти предпринимать какие-либо меры по спасению затонувших гробов. Есть риск, что на могилы своих родных некоторые итальянцы больше не смогут вернуться. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Путин напомнил Лукашенко о вложенных в Белоруссию деньгах

Белорусский лидер не стал тянуть с ответом

Байден напугал Зеленского позицией по "Северному потоку - 2"

Сторонники остановки строительства газопровода встревожены, что американский лидер не готов решительно противостоять строительству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей