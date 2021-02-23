Часть кладбища сошла вниз из-за оползня

В одном из пригородов итальянской Генуи произошло ужасающие событие. Земля под кладбищем сошла в открытое море вместе с гробами, в которых находились умершие люди. В результате в воду попали около 200 покойников.

Сейчас перепады по высоте между поверхностью воды и краем утеса около десятков метров. Специалисты полагают, что обрушение вызвала эрозия почвы, которую усугубили приливы. В соцсетях публикую кадры произошедшего.

На снятых с неба кадрах можно даже разглядеть уплывающие в открытое море гробы с покойниками.

Crollo Camogli, prosegue il recupero delle bare. Sopralluogo dell’assessore Giampedrone https://t.co/MSCf4RQ6m2 pic.twitter.com/ep9AzwgwwZ — Genova Today (@genovatoday) February 23, 2021

Работники кладбища после произошедшего передвигаются по крышам склепов, чтобы случайно не свалиться вместе с гробами в воду.

Video da parte di Claudio Ruffini Castiglio pic.twitter.com/60xrfT3d2U — Claudio 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 (@TWDDarylRick) February 23, 2021

Во время оползня смогли спастись находящиеся на кладбище рабочие, однако пострадали еще две капеллы, пишет РИА "Новости".

Пока неизвестно, будут ли итальянские власти предпринимать какие-либо меры по спасению затонувших гробов. Есть риск, что на могилы своих родных некоторые итальянцы больше не смогут вернуться.