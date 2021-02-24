В Челябинской области десятки людей застряли в машинах из-за свирепой снежной бури - видео

В регионе введен режим ЧС

В Челябинской области разбушевалась стихия. Ударили крепкие морозы и налетела сильная метель. Из-за снежной бури десятки людей оказались заблокированы в машинах на дорогах.

На всех дорогах образовались огромные пробки. Граждане звонят в экстренные службы с просьбой о помощи. Местные власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.

Спасатели отправлены на особо сложные участки. Движение на нескольких трассах остановлено, информирует региональное управление МЧС.

Работники ведомства помогают людям выбираться из снежных завалов. Уже достали из-под снега 68 автомобилей и 450 человек. На трудных местах находятся почти 500 сотрудников экстренных служб и 250 с лишним единиц спецтехники, передает РИА ФАН.

Полина ДОРОЖКИНА

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