Экс-чиновнику также придется выплатить многомиллионный штраф

Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова признали виновным в получении взятки, а также злоупотреблении своими полномочиями. Суд приговорил экс-чиновника к 13 годам колонии строгого режима, а также запрету на три года после освобождения на работу в госструктурах.

Как передает РИА "Новости", Маркелову также назначили штраф в размере 235 миллионов рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. До этого времени он не вступит в силу.

По версии следствия, Маркелов получил через помощницу 235 млн рулей от фабрики "Акашевская", пообещав покровительство и поддержку. Экс-чиновник вину не признал.