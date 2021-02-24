Курс рубля
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В Московской области загорелся частный дом. Во время тушения огня были найдены четыре тела, информирует отдел по городу Ногинску местного управления Следственного комитета России.
Пожар вспыхнул в деревне Пешково городского округа Богородский. В доме жила семья из пяти человек. Двое взрослых и столько же детей погибли, одна девочка спасена и отправлена в больницу, уточнили в ведомстве.
К трагедии могло привести неправильное обращение с огнем, предположили следователи.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливается точная причина и обстоятельства случившегося, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее в Балашихе загорелось одноэтажное здание. Спасатели, быстро потушившие огонь, нашли на месте пожара тело мужчины.
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