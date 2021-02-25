В ДТП попали пять машин

Столкновение пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 с четырьмя автомобилями произошло сегодня на Можайском шоссе в подмосковном Голицыне. Инцидент сняли очевидцы.

На кадрах видно, что в аварию также попали микроавтобус военной автоинспекции и две легковые машины. Они оказались зажаты между грузовиком и С-400. Судя по ролику, в военной колонне было шесть пусковых установок. Видео опубликовало сообщество "Типичное Одинцово" ВКонтакте.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Движение на участке аварии пока затруднено, передает "Вести.ru".

Причина случившегося пока не названа, но пользователи соцсетей предположили, что всему виной стали нерасчищенные дороги. Некоторые отметили, что при таком "паровозике" в аварии не обязательно виноват последний водитель и вероятно, все дело в несоблюдении дистанции.

Напомним, что российские С-400 ранее закупали Китай и Турция, в поставках заинтересованы также и другие страны. Недавно США призвали Турцию отказаться от зенитно-ракетного комплекса, а ранее – пригрозили Индии санкциями в случае покупки.