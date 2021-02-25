В Подмосковье на спалившего цветочный магазин мужчину завели дело

Инцидент произошел в Реутове

В Подмосковье отношении мужчины, который поджег магазин цветов в Реутове, возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, преступник облил магазин бензином, а затем поджег его. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, им оказался иностранец, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В результате пожара злоумышленник получил ожоги, поэтому был госпитализирован. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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