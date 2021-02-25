Инцидент произошел в Реутове

В Подмосковье отношении мужчины, который поджег магазин цветов в Реутове, возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, преступник облил магазин бензином, а затем поджег его. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, им оказался иностранец, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В результате пожара злоумышленник получил ожоги, поэтому был госпитализирован.