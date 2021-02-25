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В Подмосковье отношении мужчины, который поджег магазин цветов в Реутове, возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, преступник облил магазин бензином, а затем поджег его. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, им оказался иностранец, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В результате пожара злоумышленник получил ожоги, поэтому был госпитализирован.
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