Злоумышленника уже задержали

В подмосковном Королеве пожилой уроженец ближнего зарубежья украл из иномарки порядка 100 тысяч рублей.

Жертвой стал уроженец Рязанской области, который и сообщил о краже, сообщает ГУ МВД по региону.

Преступник повредил замок иномарки, а затем похитил оттуда деньги. Общая сумма ущерба составила 99 тысяч рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело.