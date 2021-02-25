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В подмосковном Королеве пожилой уроженец ближнего зарубежья украл из иномарки порядка 100 тысяч рублей.
Жертвой стал уроженец Рязанской области, который и сообщил о краже, сообщает ГУ МВД по региону.
Преступник повредил замок иномарки, а затем похитил оттуда деньги. Общая сумма ущерба составила 99 тысяч рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело.
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