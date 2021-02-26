В Нижнем Новгороде прогремел сильный взрыв у метро

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Напротив входа в метро на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде прогремел взрыв, в результате которого разрушилось здание. Как сообщают очевидцы, ударной волной задело припаркованные рядом атомобили.
Видео с места происшествия публикует телеграм-канал "Нижний №1".
На место выехали спасатели. Как сообщает РИА "Новости", в расположенном на первом этаже суши-баре произошел взрыв бытового газа. Пока сведений о пострадавших нет.
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