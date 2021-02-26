Ребенок родился в ванной комнате

В Московской области произошла кровавая трагедия. 38-летняя жительница региона решила отказаться от услуг медицинских специалистов и родила наследницу прямо дома, сообщает пресс-центр подмосковного ГСУ СКР.



Печальный инцидент произошел 25 февраля в городе Мытищи. Медики прибыли на место происшествия, когда состояние роженицы и ее дочери сильно ухудшилось.

После поступления в реанимацию обе скончались. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней, но было поздно, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.