Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
В Московской области произошла
кровавая трагедия. 38-летняя жительница региона решила отказаться от услуг
медицинских специалистов и родила наследницу прямо дома, сообщает пресс-центр
подмосковного ГСУ СКР.
Печальный инцидент произошел 25 февраля в городе Мытищи. Медики прибыли на место происшествия, когда состояние роженицы и ее дочери сильно ухудшилось.
После поступления в реанимацию обе скончались. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней, но было поздно, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
Киев в свое время не успел пресечь распространение прорусских настроений, уверен экс-глава Украины
Таллин обнаружил подготовку Москвой в соседней Республике военного плацдарма