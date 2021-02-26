Женщину забрали на скорой

Спасатели из Подмосковья извлекли 70-летнюю женщину из-под завалов обрушившейся под тяжестью снега крыши ее дома. Инцидент произошел в поселке Некрасовский.

Отмечается, что об обрушении сообщила племянница пенсионерки. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что вход в дом заблокирован конструкциями кровли, а все жилые помещения от пола до потолка забиты разнообразным мусором, передает ГКУ МО "Мособлпожспас".

Сначала спасатели убедились, что пострадавшая подает признаки жизни. Потом они выломали окно и начали разгребать завалы. Спустя некоторое время им удалось добраться до пожилой женщины.

В конечном итоге пенсионерку удалось вытащить. В состоянии переохлаждения и истощения ее увезли на скорой, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".