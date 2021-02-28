Российский вертолет Ми-35 экстренно сел в Сирии

Летчикам ничего не угрожает

Минобороны РФ сообщило, что российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии. Экипажу ничего не угрожает, их эвакуировали в безопасное место на аэродроме. 

Как сообщает телеграм-канал RT, вертолет не сталкивался ни с какой атакой.

По информации РИА "Новости", воздушное судно проводило плановый осмотр провинции Хасеке. Однако по техническим причинам пришлось экстренно приземляться. 

Такие данные появились после того, как с СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на Reuters о якобы потерпевшем крушение вертолете и гибели пилота. 

Полина ИВАНОВА

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