Летчикам ничего не угрожает

Минобороны РФ сообщило, что российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии. Экипажу ничего не угрожает, их эвакуировали в безопасное место на аэродроме.

Как сообщает телеграм-канал RT, вертолет не сталкивался ни с какой атакой.

По информации РИА "Новости", воздушное судно проводило плановый осмотр провинции Хасеке. Однако по техническим причинам пришлось экстренно приземляться.

Такие данные появились после того, как с СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на Reuters о якобы потерпевшем крушение вертолете и гибели пилота.