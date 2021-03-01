Протестующие ворвались в здание правительства Армении - видео

Протестующие ворвались в здание правительства Армении - видео
Никол Пашинян. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Там расположено несколько министерств

Толпа протестующих за отставку Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре столицы Армении. Об этом сообщают СМИ. 

   

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на собственного корреспондента в Ереване, там находится несколько министерств.

Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание. 

Ранее премьер Армении провел заседание Совета безопасности. О чем именно разговаривали участники встречи – не сообщается. В официальном сообщении пресс-службы указывается, что основными темами были вопросы "внешней и внутренней безопасности, вызовы и пути". 

Также Пашинян направил повторное предложение об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. В первый раз Саркисян отреагировал отказом, сославшись на мнения юристов и экспертов, которые сочли проект указа "в корне противоречащим конституции".

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Роман ИГНАТОВ

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А че не сожгли все как в Одессе? Щас бы уже резали вас уродов.
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