Там расположено несколько министерств

Толпа протестующих за отставку Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре столицы Армении. Об этом сообщают СМИ.





Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на собственного корреспондента в Ереване, там находится несколько министерств.

Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание.



Ранее премьер Армении провел заседание Совета безопасности. О чем именно разговаривали участники встречи – не сообщается. В официальном сообщении пресс-службы указывается, что основными темами были вопросы "внешней и внутренней безопасности, вызовы и пути".

Также Пашинян направил повторное предложение об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. В первый раз Саркисян отреагировал отказом, сославшись на мнения юристов и экспертов, которые сочли проект указа "в корне противоречащим конституции".

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