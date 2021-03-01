Двух проштрафившихся сотрудников посольства Незалежной ждет суровое наказание

В Польше "пойманы на горячем" дипломатов с Украины. Их взяли на таможне с контрабандой, проинформировал глава МИД Соборной Дмитрий Кулеба.

Два сотрудника посольства Незалежной решили тайком доставить в соседнюю страну валюту, золото и сигареты, что категорически запрещено. Теперь их ждет быстрое и суровое навазание, дал понять министр.

По его словам, это недопустимый случай. Молчать и прикрывать такое нельзя, "иначе будем жить на помойке".

Горе-контрабандисты в спешном порядке вызваны на Украину. Работать в посольстве они больше не смогут, отметил глава МИД в "Фейсбук".

Также в отношении проштрафившихся дипломатов проведут тщательнейшее расследование, которое завершится в самое ближайшее время. И после этого Кулеба примет решение о дальнейшей судьбе обоих своих подчиненных.

В заключение министр признал, что коррупция есть везде, но МИД Украины такого не потерпят. Лично он не станет "прикрывать злодеев", использующих свое привелегированное положение "для личного незаконного обогащения". Всякий работник ведомства, бросивший тень на украинскую дипломатию, какую бы должность он ни занимал, ответит за свои деяния, пообещал министр.