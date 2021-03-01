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Утром в понедельник, 1 марта, на одном из подмосковных заводов произошла вспышка химических реагентов. Погибла женщина, сообщили в региональных управлениях МЧС и Следственного комитета России.
В городе Краснозаводске на предприятии, занимающемся производством химических реагентов, раздался взрыв. Сотрудница получила травмы и умерла на месте.
Женщина работала оператором в лаборатории и отбирала пробы. Хлопок произошел, когда она стала смешивать реактивы, уточняет РЕН ТВ.
Следователи работают на месте происшествия. Они высняют причины и обстоятельства случившегося, информирует СКР по Московской области.
Пожара не было.В помещении никаких повреждений нет, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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