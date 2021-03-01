Погибла женщина: на заводе в Подмосковье вспыхнули химреагенты

Сотруднице предприятия было 47 лет

Утром в понедельник, 1 марта, на одном из подмосковных заводов произошла вспышка химических реагентов. Погибла женщина, сообщили в региональных управлениях МЧС и Следственного комитета России.

В городе Краснозаводске на предприятии, занимающемся производством химических реагентов, раздался взрыв. Сотрудница получила травмы и умерла на месте.

Женщина работала оператором в лаборатории и отбирала пробы. Хлопок произошел, когда она стала смешивать реактивы, уточняет РЕН ТВ. 

Следователи работают на месте происшествия. Они высняют причины и обстоятельства случившегося, информирует СКР по Московской области.

Пожара не было.В помещении никаких повреждений нет, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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