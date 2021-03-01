Сорвался с высоты: в цирке Никулина с артистом произошел несчастный случай

Мужчина получил несколько травм

В цирке Никулина на Цветном бульваре произошел жуткий инцидент. Во время репетиции один из артистов сорвался с высоты.

Сообщается, что пострадавшим оказался 32-летний мужчина. До прибытия скорой помощи он находился в сознании, передает телеканал "360".

Приехавшие на место врачи диагностировали у артиста перелом обеих костей правого предплечья. Также гимнаст получил ушиб поясничного отдела позвоночника.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Возможно, причина происшествия кроется в неисправности страховочных устройств. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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