Мужчина получил несколько травм

В цирке Никулина на Цветном бульваре произошел жуткий инцидент. Во время репетиции один из артистов сорвался с высоты.

Сообщается, что пострадавшим оказался 32-летний мужчина. До прибытия скорой помощи он находился в сознании, передает телеканал "360".

Приехавшие на место врачи диагностировали у артиста перелом обеих костей правого предплечья. Также гимнаст получил ушиб поясничного отдела позвоночника.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Возможно, причина происшествия кроется в неисправности страховочных устройств.