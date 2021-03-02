Одиннадцать ножевых: в Подмосковье мужчина расправился с отцом

После содеянного убийца выпрыгнул в окно

В Подмосковье произошла кровавая трагедия. Из-за бесконечных конфликтов молодой человек напал на своего отца, вооружившись ножом.

В итоге 54-летний россиянин получил от своего наследника более десятка ударов острым предметом. Травмы были не совместимы с жизнью, и мужчина скончался.

Молодой человек понял, что натворил и поспешил рассказать правоохранителям о своем злодеянии. После этого 22-летний житель Подмосковья выбросился в окно. Сейчас убийца находится в больнице, передает пресс-службы местного ГСУ СКР.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", свидетели давно наблюдали за неприятностями в этом семействе. Покойный много пил и часто конфликтовал с сыном.

Ольга ФЕДОРОВА

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