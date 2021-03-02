Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
В Подмосковье произошла кровавая
трагедия. Из-за бесконечных конфликтов молодой человек напал на своего отца,
вооружившись ножом.
В итоге 54-летний россиянин получил от своего наследника более десятка ударов острым предметом. Травмы были не совместимы с жизнью, и мужчина скончался.
Молодой человек понял, что натворил и поспешил рассказать правоохранителям о своем злодеянии. После этого 22-летний житель Подмосковья выбросился в окно. Сейчас убийца находится в больнице, передает пресс-службы местного ГСУ СКР.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", свидетели давно наблюдали за неприятностями в этом семействе. Покойный много пил и часто конфликтовал с сыном.
Президента Белоруссии постараются убрать несколькими способами
На полуострове не собираются решать вопрос дефицита, выполняя условия Незалежной