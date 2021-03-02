Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Невероятное происшествие случилось в Казахстане. Неизвестные ограбили космодром Байконур. Они унесли секретную электронику.
Воры орудовали на стартовой площадке №110. Они украли детали, содержащие драгоценные редкоземельные металлы.
О пропаже заявил начальник службы охраны ФГУП "ЦЭНКИ" – "Космический центр "Южный". Также он сообщил, что грабители выломали дверь в сооружение №3 и вынесли похищенное.
Последний раз ценные детали были на месте еще 1 февраля. Через 18 дней они исчезли.
В круг подозреваемых могут попасть не только работники космодрома, но и совершенно посторонние люди, несмотря на строгую охрану объекта.
Стартовая площадка №110, где произошла кража, окружена колючей проволокой натянутой на двухметровые столбы. Внутри площадки постоянно находятся девять секьюрити, а снаружи дежурят полицейские. Сигнализации там нет, отмечает РЕН ТВ.
Предварительная стоимость пропавшей электроники – 5 тыс. рублей. Следователи завели уголовное дело.
Президента Белоруссии постараются убрать несколькими способами
На полуострове не собираются решать вопрос дефицита, выполняя условия Незалежной