Исчезла секретная электроника: космодром Байконур ограбили

Кража произошла на стартовой площадке

Невероятное происшествие случилось в Казахстане. Неизвестные ограбили космодром Байконур. Они унесли  секретную электронику.

Воры орудовали на стартовой площадке №110. Они украли детали, содержащие драгоценные редкоземельные металлы.

О пропаже заявил начальник службы охраны ФГУП "ЦЭНКИ" – "Космический центр "Южный". Также он сообщил, что грабители выломали дверь в сооружение №3 и вынесли похищенное.

Последний раз ценные детали были на месте еще 1 февраля. Через 18 дней они исчезли.

В круг подозреваемых могут попасть не только работники космодрома, но и совершенно посторонние люди, несмотря на строгую охрану объекта.

Стартовая площадка №110, где произошла кража, окружена колючей проволокой натянутой на двухметровые столбы. Внутри площадки постоянно находятся девять секьюрити, а снаружи дежурят полицейские. Сигнализации там нет, отмечает РЕН ТВ.  

Предварительная стоимость пропавшей электроники – 5 тыс. рублей. Следователи завели уголовное дело.

Полина ДОРОЖКИНА

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