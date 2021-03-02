Призер Олимпиады-80 найден мертвым после трехнедельных поисков

Призер Олимпиады-80 найден мертвым после трехнедельных поисков
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тело мастера спорта СССР обнаружено в одной из подмосковных деревень

Александр Блинов, победитель летней Олимпиады 1980 года по конному спорту, найден мертвым. Об этом стало известно сегодня, 2 февраля.

Как отметили в Федерации конного спорта РФ, тело Блинова обнаружено у одной из конюшен в деревне Андреевское, в 9 километрах к юго-востоку от столицы.

Подробная информация об инциденте не приводится. В пресс-службе федерации выразили соболезнования семье покойного призера Олимпиады-80, передает РИА "Новости".

Согласно приведенным данным, о пропаже Блинова стало известно в начале прошлого месяца. Дочь покойного Анастасия сообщила, что 9 февраля спортсмен пропал. Семья мастера спорта обратилась за помощью в правоохранительные органы, а также к волонтерам.

Женщина также рассказала, что в тот злополучный день Блинов должен был сесть на полуденный автобус из Андреевского до Можайска, где планировал забрать карту в одном из банковских отделений. С тех пор о нем не было ничего известно, о чем писал "Московский комсомолец".

Александр Блинов выступал в 1980 году на командном первенстве в троеборье во время Олимпийских игр 1980 года. В послужном списке спортсмена имеется серебряная медаль по Олимпиаде-80 за второе место в личных соревнованиях по троеборью.

Ранее сообщалось о смерти чемпиона Советского Союза по хоккею, легенды "Спартака" Александра Баринева, скончавшегося в возрасте 68 лет.

Егор МАЛКОВ

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