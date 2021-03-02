Женщина лишилась мобильного телефона после того, как пригласила соблазнителя домой

Правоохранительные органы задержали в Щелково мужчину, укравшего у своей знакомой мобильный телефон. Как отмечает ГУ МВД по Подмосковью, жертва познакомилась с преступником на одном из интернет-сайтов.

Согласно приведенным данным, злоумышленник похитил телефон, находясь в гостях у женщины. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Задержанным оказался местный житель 39-летнего возраста. Возбуждено уголовное дело по признакам ст.158 УК РФ "Кража", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".