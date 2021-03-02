Жительница Подмосковья стала жертвой своего ухажера

Женщина лишилась мобильного телефона после того, как пригласила соблазнителя домой

Правоохранительные органы задержали в Щелково мужчину, укравшего у своей знакомой мобильный телефон. Как отмечает ГУ МВД по Подмосковью, жертва познакомилась с преступником на одном из интернет-сайтов.

Согласно приведенным данным, злоумышленник похитил телефон, находясь в гостях у женщины. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Задержанным оказался местный житель 39-летнего возраста. Возбуждено уголовное дело по признакам ст.158 УК РФ "Кража", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Лавров сообщил об ответе на новые санкции против России

Реакция РФ последует незамедлительно

Предложение Украины по воде рассмешило крымчан

На полуострове не собираются решать вопрос дефицита, выполняя условия Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей