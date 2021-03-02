В Подмосковье женщина зарезала своего мужа

Уголовное дело уже возбудили

В городе Ступино произошел шокирующий инцидент – в ходе пьяной ссоры женщина зарезала собственного супруга. Мужчина скончался на месте.

Сообщается, что супруги распивали алкоголь в своей квартире. В какой-то момент между ними началась перепалка. Женщина схватила нож и ударила им мужа в области груди, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

После совершенного преступления жительница Ступино позвонила в правоохранительные органы и рассказала о случившемся. Прибывшие на место специалисты констатировали смерть мужчины. Женщину арестовали, против нее возбудили уголовное дело, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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