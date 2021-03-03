Бывший заключенный поспешил домой к своей семье

Виктор Мохов, вышедший накануне на свободу после 17-летнего тюремного срока за похищение и насилие в отношении несовершеннолетних, дал первое интервью одной из съемочных групп.

Сейчас Виктору уже 70 лет. 21 годом ранее он опоил и похитил двоих девочек – 14 и 17-летнего возраста, удерживая три года в гаражном подвале. Мужчина насиловал и избивал своих жертв, заставлял голодать и издевался, пишет "Смотрим".

Мохов признался, что не смог сдержать радости после освобождения. Пенсионер сообщил, что сразу же направится домой к родным.

Экс-заключенный также заявил, что осознает свою вину и стыдится содеянного, передает "Свободная Пресса".