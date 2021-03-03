В Подмосковье задержали местного жителя с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье 31-летнего мужчину, в автомобиле которого обнаружили 790 граммов амфетамина. 

Согласно приведенным данным, задержанным оказался ранее судимый местный житель, передает ГУ МВД по региону.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам 228 УК РФ. Мужчина заключен под стражу, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Егор МАЛКОВ

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