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Правоохранительные органы задержали в Подмосковье 31-летнего мужчину, в автомобиле которого обнаружили 790 граммов амфетамина.
Согласно приведенным данным, задержанным оказался ранее судимый местный житель, передает ГУ МВД по региону.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам 228 УК РФ. Мужчина заключен под стражу, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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