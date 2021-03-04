Причину случившегося определили сразу

В США неудачей завершился запуск очередного прототипа космического корабля, созданного компанией Илона Маска ради полетов на Марс. Starship SN10 разорвало на части после приземления в Техасе.

Сотрудники SpaceX, транслировавшие движение аппарата, сразу определили причину ЧП. Это случилось вследствие переизбытка ракетного топлива, сообщили они, передает РИА "Новости".

Запуск прошел удачно. Корабль взлетел на высоту 10 тыс. м, развернулся, после чего, вторично запустив двигатели, сел. В этот момент произошел взрыв, что отражено на видео, опубликованном в Сети.

Илон Маск отреагировал на третью по счету неудачу спокойно. Он дал понять, что, несмотря ни на что, рассчитывает на успех, отметив в "Твиттер": корабль "приземлился" целым и невредимым!". Маск заявил о большой работе SpaceX, а в заключение объявил, что "полеты Starship станут обычным явлением".

Ранее во время запуска взорвался космический корабль Starship SN9. В SpaceX заявили, что еще поработают и устранят причину случившегося.

До этого Starship SN8 тоже разорвало при посадке в США. При этом в компания-создателе аппарата остались довольны испытаниями.