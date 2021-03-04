Злоумышленник планировал взорвать энергетический объект

Силовики предотвратили на энергетическом объекте Калининградской области теракт. Россиянина, который, по версии ФСБ, готовил атаку, задержали.

Как сообщает РИА "Новости", подозреваемый планировал свое преступление из "ненависти к власти". Также мужчина пытался завербовать других людей, чтобы те присоединились к террористической деятельности.

Дома у задержанного нашли бомбу, а также информацию, как ее создать, уточняет телеканал "360". Возбуждено уголовное дело.