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Силовики предотвратили на энергетическом объекте Калининградской области теракт. Россиянина, который, по версии ФСБ, готовил атаку, задержали.
Как сообщает РИА "Новости", подозреваемый планировал свое преступление из "ненависти к власти". Также мужчина пытался завербовать других людей, чтобы те присоединились к террористической деятельности.
Дома у задержанного нашли бомбу, а также информацию, как ее создать, уточняет телеканал "360". Возбуждено уголовное дело.
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