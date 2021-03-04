Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Девять человек умерли после крушения военного вертолета на востоке Турции. Среди них был генерал турецких сухопутных войск Осман Эрбаш. Об этом сообщает Министерство обороны страны.
Как указано в сообщении, еще четверо военных получили повреждения.
Вертолет типа Cougar вылетел в 13:55 по Москве из Бингеля в Татван. Через полчаса связь с ним была потеряна.
Сразу после этого на поиски отправили беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. Официального заявления о причинах катастрофы в ведомстве пока не делали. По предварительной информации, вертолет с военнослужащими на борту "получил повреждения случайно".
"Мы желаем милости Аллаха нашим героическим товарищам, погибшим в этом болезненном событии, которое утопило нас в глубокой боли и печали, наших соболезнований и терпения нашему благородному народу и Вооруженным силам Турции, нашим дорогим семьям, родственникам и оперативного исцеления нашим травмированным военным", – пишет ведомство.
Сейчас военные занимаются эвакуацией пострадавших, на месте уже работают медики.
Подключение второго судна ускорит процесс
Организация Объединенных Наций призвала Вашингтон соблюдать международные пакты