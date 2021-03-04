Причины катастрофы не разглашают

Девять человек умерли после крушения военного вертолета на востоке Турции. Среди них был генерал турецких сухопутных войск Осман Эрбаш. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Как указано в сообщении, еще четверо военных получили повреждения.

Вертолет типа Cougar вылетел в 13:55 по Москве из Бингеля в Татван. Через полчаса связь с ним была потеряна.

Сразу после этого на поиски отправили беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. Официального заявления о причинах катастрофы в ведомстве пока не делали. По предварительной информации, вертолет с военнослужащими на борту "получил повреждения случайно".

"Мы желаем милости Аллаха нашим героическим товарищам, погибшим в этом болезненном событии, которое утопило нас в глубокой боли и печали, наших соболезнований и терпения нашему благородному народу и Вооруженным силам Турции, нашим дорогим семьям, родственникам и оперативного исцеления нашим травмированным военным", – пишет ведомство.

Сейчас военные занимаются эвакуацией пострадавших, на месте уже работают медики.