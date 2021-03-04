Пенсионер чуть не лишился ноги из-за COVID-19

К счастью, врачам удалось спасти пораженную конечность

Врачи из города Видное оказали помощь пожилому мужчине, который едва не лишился ноги. В больницу пенсионера доставили в тяжелом состоянии.

Сообщается, что осложнения у 72-летнего пациента начались после перенесенной коронавирусной инфекции. Из-за COVID-19 в венах его ног стали образовываться тромбы. Спустя некоторое время у мужчины развилась гангрена, передает пресс-служба регионального Минздрава.

По словам заведующей 1-м хирургическим отделением Видновской больницы Марии Елисеевой, несвоевременное обращение в медучреждение при подобном диагнозе может грозить ампутацией конечности.

К счастью, ногу мужчины удалось спасти. Врачи провели операцию и установили на рану аппарат вакуумной терапии, который способствует ее скорейшему заживлению. Сейчас пенсионер уже находится дома, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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