К счастью, врачам удалось спасти пораженную конечность

Врачи из города Видное оказали помощь пожилому мужчине, который едва не лишился ноги. В больницу пенсионера доставили в тяжелом состоянии.

Сообщается, что осложнения у 72-летнего пациента начались после перенесенной коронавирусной инфекции. Из-за COVID-19 в венах его ног стали образовываться тромбы. Спустя некоторое время у мужчины развилась гангрена, передает пресс-служба регионального Минздрава.

По словам заведующей 1-м хирургическим отделением Видновской больницы Марии Елисеевой, несвоевременное обращение в медучреждение при подобном диагнозе может грозить ампутацией конечности.

К счастью, ногу мужчины удалось спасти. Врачи провели операцию и установили на рану аппарат вакуумной терапии, который способствует ее скорейшему заживлению. Сейчас пенсионер уже находится дома, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".