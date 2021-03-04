Подмосковные врачи спасли ребенка с редким заболеванием

Мальчика уже выписали домой

Врачи из Химок спасли жизнь 12-летнему ребенку, страдающему от редкого синдрома Стивенса-Джонсона. Из-за резкого ухудшения состояния мальчика пришлось госпитализировать вертолетом санавиации.

Синдром Стивенса-Джонсона – это опасное заболевание, выражающееся в сильнейшей аллергической реакции организма. Так, за несколько часов у мальчика поднялась высокая температура, а на месте красных пятен начали образовываться волдыри и отеки, передает пресс-служба регионального Минздрава.

Заведующий отделением детской инфекционной реанимации Дмитрий Новиков отметил, что подобный недуг встречается у детей достаточно редко.

По словам специалиста, ребенок около полутора недель провел в реанимации. После того, как он пришел в себя, его передали педиатрам. Сейчас мальчик находится дома, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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