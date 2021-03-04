В Электростали на голову ребенка упала сосулька

Возбуждено уголовное дело

В начале февраля в больницу города Электросталь поступил 12-летний мальчик. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, полученную в результате падения наледи с крыши.

По результатам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Выяснилось, что руководство компании, которое должно было отвечать за очистку кровли, не выполняло своих обязанностей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Следователи допросили свидетелей и изъяли всю необходимую документацию о работе жилищной компании. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, нацеленная на установление степени вреда, причиненного здоровью ребенка, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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