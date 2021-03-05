Скопинский маньяк Мохов снова оказался в руках полицейских

Скопинский маньяк Мохов снова оказался в руках полицейских
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Выйдя на свободу, преступник продолжил нарушать порядок

Один из самых известных маньяков современности Виктор Мохов недавно покинул тюрьму. Однако буквально сегодня ночью правоохранителям снова пришлось заниматься разборками с преступником.

Мужчина решил отправиться на малую родину – рязанский город Скопин. Проживать он собирался в местном отеле. Однако в гостинице его отказались встречать с распростертыми объятиями.

Как только стало понятно, что за гость почтил своим присутствием заведение, ему тут же дали от ворот поворот. Зловещую знаменитость такое отношение не устроило. Мохов начал скандалить, пытаясь отстоять свои права.

В итоге сотрудники отеля вызвали стражей порядка, которые благополучно забрали Мохова в местное отделение, передает "Пятый канал".

Напомним, имя Мохова прогремело на всю страну в двухтысячных. Тогда маньяк-извращенец похитил двух девушек 14 и 17 лет. Несчастные почти четыре года просидели в подвале злодея. Одна из жертв за этот срок успела дважды родить от Виктора. За ужасающее злодеяние Мохов отсидел в тюрьме почти 17 лет и недавно вышел на свободу.

Кстати, в своем первом интервью после освобождения маньяк заявил, что стыдится содеянного.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость151287
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Нормального бухгалтера, например, грохнули бы за понюх табаку, а этот выжил ублюъок.
Гость158689
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Почему он не сдох в тюрьме, мусора? Почему вообще вышел?
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