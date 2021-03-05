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Стражи порядка нашли в Подмосковье нарколабораторию. Информация об этом поступила из местного Главного управления МВД.
Производство опасного вещества житель Балашихи организовал в своей квартире. Полицейские обнаружили и конфисковали у хозяина, кроме ноубука, мобильного телефона и банковских карт, стеклянные колбы, электронные весы, емкость с желтой жидкостью, полимерную банку, а также пакет с порошкообразным и комкообразным веществами.
Экспертиза показала, что в упаковке находились амфетамин и его прекурсор (то, из чего готовится наркотик). Их масса составляла 100 г, уточнила пресс-служба ведомства.
Возбуждено уголовное дело. Горе-производитель взят под стражу, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
На днях в Подмосковье задержали местного жителя с крупной партией наркотика. Опасное вещество массой 790 г нашли в его автомобиле.
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