Местный житель организовал производство опасного вещества на дому

Стражи порядка нашли в Подмосковье нарколабораторию. Информация об этом поступила из местного Главного управления МВД.

Производство опасного вещества житель Балашихи организовал в своей квартире. Полицейские обнаружили и конфисковали у хозяина, кроме ноубука, мобильного телефона и банковских карт, стеклянные колбы, электронные весы, емкость с желтой жидкостью, полимерную банку, а также пакет с порошкообразным и комкообразным веществами.

Экспертиза показала, что в упаковке находились амфетамин и его прекурсор (то, из чего готовится наркотик). Их масса составляла 100 г, уточнила пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Горе-производитель взят под стражу, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На днях в Подмосковье задержали местного жителя с крупной партией наркотика. Опасное вещество массой 790 г нашли в его автомобиле.