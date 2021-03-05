Курс рубля
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В Красноярском крае активно обсуждают резонансный инцидент. Жительница города Минусинск настолько разозлилась из-за больших очередей в местном МФЦ, что решила разогнать людей "бомбой".
Женщина позвонила полицейским и объявила, что многофункциональный центр "заминирован", сообщает пресс-служба регионального МВД.
Стражи порядка уже задержали россиянку, которая объяснила свое поведение желанием избавиться от "конкурентов" по очереди.
Как отмечает издание "Свободная пресса", теперь гражданке грозит до пяти лет в местах лишения свободы.
Тем временем в Калининградской области стражи порядка предотвратили настоящий теракт. Злоумышленник планировал взорвать энергетический объект.
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