Надоело в очереди стоять: в Красноярском крае женщина "заминировала" МФЦ

Оригинальное решение проблемы грозит россиянке тюремным сроком

В Красноярском крае активно обсуждают резонансный инцидент. Жительница города Минусинск настолько разозлилась из-за больших очередей в местном МФЦ, что решила разогнать людей "бомбой".

Женщина позвонила полицейским и объявила, что многофункциональный центр "заминирован", сообщает пресс-служба регионального МВД.

Стражи порядка уже задержали россиянку, которая объяснила свое поведение желанием избавиться от "конкурентов" по очереди.

Как отмечает издание "Свободная пресса", теперь гражданке грозит до пяти лет в местах лишения свободы.

Тем временем в Калининградской области стражи порядка предотвратили настоящий теракт. Злоумышленник планировал взорвать энергетический объект.

Ольга ФЕДОРОВА

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