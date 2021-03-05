Россиянина заключили под стражу

В подмосковном городе Воскресенск произошел страшный инцидент. Мужчина насмерть забил своего знакомого в ходе ссоры.

Когда конфликт достиг своего апогея, один из мужчин набросился на оппонента с кулаками. Все происходило на лестничной площадке дома, расположенного на улице Пушкина, передает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Сообщается, что преступник нанес своей жертве около 30 ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Сейчас житель Воскресенска находится под стражей, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".