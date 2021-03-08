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Под Самарой произошла трагедия утром 8 марта. На трассе "Самара-Тольятти", около поселка Курумоч Волжского района легковушка и грузовик врезались друг в друга.
В результате семь человек скончались. Об этом сообщили в местной прокуратуре.
По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу, что и привело к трагедии. Однако специалистам только предстоит выяснить точную причину столкновения. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС, водитель грузовика остался жив. Спасателям пришлось извлекать пассажиров из транспорта.
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