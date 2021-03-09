В частном доме в Серпухове произошел взрыв газа

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7 марта в подмосковном городе Серпухов в одном из частных домов взорвался газ, после чего обрушились несущие конструкции здания. В результате инцидента пострадала 15-летняя девочка.
Сообщается, что ребенок получил ожоги различной степени. Пострадавшую забрали в больницу, передает пресс-служба регионального ГСУ СКР.
Приехавший на место взрыва специалист газовой службы обнаружил, что газовый котел был установлен с нарушениями требований безопасности.
В конечном итоге следователи завели на обслуживающую организацию уголовное дело. Теперь специалисты планируют назначить пожарно-техническую и взрыво-техническую экспертизы, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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