В частном доме в Серпухове произошел взрыв газа

Следователи завели уголовное дело

7 марта в подмосковном городе Серпухов в одном из частных домов взорвался газ, после чего обрушились несущие конструкции здания. В результате инцидента пострадала 15-летняя девочка.

Сообщается, что ребенок получил ожоги различной степени. Пострадавшую забрали в больницу, передает пресс-служба регионального ГСУ СКР.

Приехавший на место взрыва специалист газовой службы обнаружил, что газовый котел был установлен с нарушениями требований безопасности.

В конечном итоге следователи завели на обслуживающую организацию уголовное дело. Теперь специалисты планируют назначить пожарно-техническую и взрыво-техническую экспертизы, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".