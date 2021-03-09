В частном доме в Серпухове произошел взрыв газа

Следователи завели уголовное дело

7 марта в подмосковном городе Серпухов в одном из частных домов взорвался газ, после чего обрушились несущие конструкции здания. В результате инцидента пострадала 15-летняя девочка.

Сообщается, что ребенок получил ожоги различной степени. Пострадавшую забрали в больницу, передает пресс-служба регионального ГСУ СКР.

Приехавший на место взрыва специалист газовой службы обнаружил, что газовый котел был установлен с нарушениями требований безопасности.

В конечном итоге следователи завели на обслуживающую организацию уголовное дело. Теперь специалисты планируют назначить пожарно-техническую и взрыво-техническую экспертизы, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Кому выгодны санкции против России: экономист дал ответ

Основной удар примут на себя нерезиденты, которые могут покинуть российский рынок

Республиканцы указали на промахи Байдена по “Северному потоку - 2”

У нового американского президента слова расходятся с делом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1485 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей