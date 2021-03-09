Вскрылись новые детали в деле исчезнувшего малайзийского "Боинга"

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Фото: Lui Siu Wai/Xinhua/www.globallookpress.com
Фото: Joshua Paul/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Фото:Zhao Yingquan/Xinhua/www.globallookpress.com Фото:Zhang Jiansong/Xinhua/www.globallookpress.com
Продвинуться в расследовании позволил обнаруженный обломок

"Боинг" MH370 таинственно пропал с радаров семь лет назад, однако специалисты не оставляют попыток разобраться, что же произошло в злополучный мартовский день 2014 года. Новую версию в нашумевшем деле породило обнаружение в Северной Африке фрагмента крыла. Некоторые эксперты убеждены, что обломок принадлежит именно печально известному малайзийскому "Боингу".

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com

Фрагмент крыла был обнаружен в конце лета прошлого года. Находка спровоцировала новый всплеск интереса к крушению самолета компании Malaysia Airlines рейса MH370.

Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Так, по мнению ряда экспертов, борт на огромной скорости столкнулся с поверхностью Индийского океана. Специалисты также считают, что воздушное судно было неуправляемым. По мнению тех, кто придерживается этой версии, части лайнера могут лежать на дне океана в 2 тысячах км от мыса Луин.

Фото: Lui Siu Wai/Xinhua/www.globallookpress.com

Эксперт Майкл Экснер внимательно исследовал обнаруженный фрагмент и заявил, что он "с высокой долей вероятности" принадлежит исчезнувшую самолету. Его мнение приводит издание Daily Mirror.

Фото: Joshua Paul/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Более того, глава прошлой поисковой кампании Питер Фоули разделил мнение сторонников данной версии и подтвердил, что обломки действительно могут быть неподалеку от указанного мыса.

Фото:Zhao Yingquan/Xinhua/www.globallookpress.com

Напомним, рейс из Куала-Лумпура в Пекин таинственно пропал весной 2014 года. В воздушном судне находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Сотрудники спецслужб до сих пор не смогли найти исчезнувший "Боинг".

 Фото:Zhang Jiansong/Xinhua/www.globallookpress.com 

Одной из версий крушения борта называют сознательное массовое убийству, которое совершил пилот. 

Ольга ФЕДОРОВА

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