Продвинуться в расследовании позволил обнаруженный обломок

"Боинг" MH370 таинственно пропал с радаров семь лет назад, однако специалисты не оставляют попыток разобраться, что же произошло в злополучный мартовский день 2014 года. Новую версию в нашумевшем деле породило обнаружение в Северной Африке фрагмента крыла. Некоторые эксперты убеждены, что обломок принадлежит именно печально известному малайзийскому "Боингу".

Фрагмент крыла был обнаружен в конце лета прошлого года. Находка спровоцировала новый всплеск интереса к крушению самолета компании Malaysia Airlines рейса MH370.

Так, по мнению ряда экспертов, борт на огромной скорости столкнулся с поверхностью Индийского океана. Специалисты также считают, что воздушное судно было неуправляемым. По мнению тех, кто придерживается этой версии, части лайнера могут лежать на дне океана в 2 тысячах км от мыса Луин.

Эксперт Майкл Экснер внимательно исследовал обнаруженный фрагмент и заявил, что он "с высокой долей вероятности" принадлежит исчезнувшую самолету. Его мнение приводит издание Daily Mirror.

Более того, глава прошлой поисковой кампании Питер Фоули разделил мнение сторонников данной версии и подтвердил, что обломки действительно могут быть неподалеку от указанного мыса.

Напомним, рейс из Куала-Лумпура в Пекин таинственно пропал весной 2014 года. В воздушном судне находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Сотрудники спецслужб до сих пор не смогли найти исчезнувший "Боинг".





Одной из версий крушения борта называют сознательное массовое убийству, которое совершил пилот.