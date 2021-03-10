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В Алтайском крае задержали главу регионального Минздрава Сергея Коваленко. Об этом стало известно от источников в местных правоохранительных органах.
Министра подозревают в получении взятки. Сейчас он находится в следственном управлении. Идет проверка, рассказал собеседник РИА "Новости".
Сергей Коваленко стал главой алтайского минздрава в ноябре 2019 года, напоминает "Общественная служба новостей". Ранее он был заместителем министра.
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