Министра заподозрили в коррупции

В Алтайском крае задержали главу регионального Минздрава Сергея Коваленко. Об этом стало известно от источников в местных правоохранительных органах.

Министра подозревают в получении взятки. Сейчас он находится в следственном управлении. Идет проверка, рассказал собеседник РИА "Новости".

Сергей Коваленко стал главой алтайского минздрава в ноябре 2019 года, напоминает "Общественная служба новостей". Ранее он был заместителем министра.