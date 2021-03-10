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Сотрудники ФСБ и регионального СК задержали в Пензенской области 16-летнего подростка по подозрению в подготовке к теракту. Согласно приведенным данным, учащийся ранее заявил в соцсетях, что намерен расстрелять своих одноклассников.
По словам уполномоченного по правам детей в Пензенской области Елены Столяровой, у задержанного отсутствует отрицательная характеристика, подросток живет в многодетной семье.
По адресу проживания у подозреваемого изъяли охотничье ружье с порохом, а также средства связи, где содержались инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, пишет РИА "Новости".
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