16-летний подросток, готовивший массовое убийство, задержан

Сотрудники ФСБ и регионального СК задержали в Пензенской области 16-летнего подростка по подозрению в подготовке к теракту. Согласно приведенным данным, учащийся ранее заявил в соцсетях, что намерен расстрелять своих одноклассников.

По словам уполномоченного по правам детей в Пензенской области Елены Столяровой, у задержанного отсутствует отрицательная характеристика, подросток живет в многодетной семье.

По адресу проживания у подозреваемого изъяли охотничье ружье с порохом, а также средства связи, где содержались инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, пишет РИА "Новости".