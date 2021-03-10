Пришлось раскошелиться: "Норникель" погасил штраф за разлив топлива

В кабмине уже отчитались о поступлении денег

Громкий скандал с разливом топлива в Норильске пришел к своему логическому завершению. Компания-виновник экологической катастрофы в полном объеме выплатила наложенные на нее штрафные санкции. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Норникель".

Как отмечает телеканал "360", энергетическому гиганту пришлось выплатить рекордную сумму – со счетов компании ушло 146,2 миллиарда рублей.

При этом глава российского кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что данные средства уже поступили в казну, отмечает ИА Regnum. А российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, объявил, что эти деньги пойдут на оздоровление экологии Красноярского края, пишет РИА "Новости".

Ольга ФЕДОРОВА

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