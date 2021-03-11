В Подмосковье поймали таксиста-наркоторговца

Преступника отправили за решетку

В подмосковном городе Можайск полицейские задержали 27-летнего таксиста, который параллельно занимался сбытом наркотиков. Стражи правопорядка изъяли у него около 80-ти свертков с героином.

Преступник оказался выходцем из Средней Азии. Запрещенные вещества молодой человек продавал через закладки.

При очередной попытке сбыть наркотики таксиста задержали. На месте преступления обнаружили сверток с героином, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

После обыска в доме у молодого человека нашли еще 76 свертков с тем же веществом. На наркоторговца завели уголовное дело и отправили его под стражу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее стало известно о том, что полицейские закрыли нарколабораторию в Балашихе. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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