В Подмосковье поймали таксиста-наркоторговца

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В подмосковном городе Можайск полицейские задержали 27-летнего таксиста, который параллельно занимался сбытом наркотиков. Стражи правопорядка изъяли у него около 80-ти свертков с героином.
Преступник оказался выходцем из Средней Азии. Запрещенные вещества молодой человек продавал через закладки.
При очередной попытке сбыть наркотики таксиста задержали. На месте преступления обнаружили сверток с героином, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
После обыска в доме у молодого человека нашли еще 76 свертков с тем же веществом. На наркоторговца завели уголовное дело и отправили его под стражу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее стало известно о том, что полицейские закрыли нарколабораторию в Балашихе.
Однако воплотить в жизнь смелые мечты вряд ли удастся